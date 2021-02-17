«Нижнекамскшина» заключила контракт на обслуживание оборудования за 1,5 млрд рублей

ПАО «Нижнекамскшина» и АО «Нижнекамский механический завод» заключили сделку на обслуживание оборудования. Размер сделки составляет 1,53 млрд рублей.

«АО «Нижнекамский механический завод» обязуется обеспечить работоспособность оборудования, согласно перечню технологического оборудования с целью обеспечения производства продукции ПАО «Нижнекамскшина», — говорится в сообщении на портале раскрытия корпоративной информации.

Фото: shinakama.tatneft.ru

Согласно сообщению, контракт между двумя предприятиями действует в течение всего 2021 года.

Отмечается, что сделку одобрили на собрании акционеров в июле 2020 года. Заключена же она была 17 февраля.

Напомним, в первом полугодии 2020 года в России производство шин сократилось на 16,5%. Более 120 шинных заводов по всему миру приостанавливали производство:



