Лучший студенческий отряд Татарстана получит 100 тысяч рублей

Фото: Минмолодежи РТ

На Республиканском молодежном форуме «Работа молодым», прошедшем в рамках празднования Дня российских студенческих отрядов, подвели итоги конкурса «Студенческий трудовой отряд года — 2020». В номинации «Гран-при» победителем стал штаб студенческих отрядов Казанского государственного энергетического университета «Тесла». Он получит 100 тыс. рублей, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Минмолодежи РТ.

Лучшим студенческим трудовым отрядом года по комиссарской деятельности стал студенческий отряд проводников «Астероид» штаба студенческих отрядов Елабужского института Казанского федерального университета (КФУ). В номинации «Лучший штаб образовательной организации высшего образования» победил штаб студенческих отрядов Казанского государственного медицинского университета «Эскулап», «Лучший штаб образовательной организации среднего профессионального образования» — штаб студенческих отрядов Международного колледжа сервиса.

Фото: Минмолодежи РТ

Победу в номинации «Лучший штаб студенческих трудовых отрядов муниципального образования РТ» одержал штаб студенческих отрядов города Заинска.

17 февраля в России отмечают День студенческих отрядов. Это праздник труда, поскольку труд можно считать главной ценностью в студенческих отрядах. Дата определена в связи с тем, что 17 февраля 2004 года на Всероссийском форуме студенческих отрядов было учреждено Молодежное общероссийское движение «Российские студенческие отряды».