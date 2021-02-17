Доус не попал в состав «Ак Барса» на матч против «Салавата Юлаева»

Тренерский штаб и хоккеисты «Ак Барса» отправились в Уфу на последнюю выездную игру в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в сезоне-2020/21.

Среди игроков не оказалось нападающего Найджела Доуса. Форвард пропустит вторую подряд гостевую игру команды. Ранее он не вышел на лед в матче с рижским «Динамо». После игры главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов заявил, что «Доус пока вылетел».

Фото: ak-bars.ru

На матч в Уфу отправились три голкипера, среди них Адам Рейдеборн, который пропустил встречу с «Динамо». Третьим заявлен Амир Мифтахов. Среди защитников в список попал Константин Лучевников, выступавший в последнее время за казанский «Барс». Всего на выезд тренерский штаб взял 26 игроков.

Матч против «Салавата Юлаева» состоится 18 февраля и начнется в 17.00 по мск.

В нынешнем сезоне Доус провел 44 матча в КХЛ и набрал 42 (23+19) очка.

Напомним, в начале января «Салават Юлаев» у себя дома разгромил казанский «Ак Барс» со счетом 7:3.