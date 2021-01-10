«Ак Барс» разгромно проиграл «Салавату Юлаеву» в матче КХЛ

«Ак Барс» в гостях проиграл уфимскому «Салавату Юлаеву» (3:7) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Казанцы первыми открыли счет уже на 3-й минуте игры, когда Да Коста уверенно разобрался с вратарем хозяев. Кадейкин и Плэтт вывели «Салават» вперед, но на перерыв команды ушли при ничейном результате, благодаря голу Педана.

Во втором периоде на шайбу Хартикайнена «Ак Барс» ответил голевым броском Зарипова.

Мог ли капитан «Ак Барса» не забить после такой передачи? Не смешите! pic.twitter.com/FHs4VsNeu4 — ХК Ак Барс (@hcakbars) January 10, 2021

В заключительной двадцатиминутке «Салават» вновь вышел. Билялов отразил бросок Маннинена, но шайба отскочила в Педана от которого следом вошла в ворота казанцев. Сразу после этого Хартикайнен оформил дубль, доведя преимущество уфимцев до двух голов.

В самом конце встречи арбитр матча принял решение удалить сразу двух игроков «Ак Барса» из-за стычки возникшей после игнорирования судьями момента с грубым фолом против нападающего казанцев Доуса. При этом Да Коста был удален на 4 минуты. В результате этого уфимцы смогли в шестой раз распечатать ворота Билялова, позволив Хартикайнену оформить хет-трик.

Следом судьи вновь оставили «Ак Барс» втроем, чем хозяева снова успешно воспользовались. Покер на свой счет записал Хартикайнен.

Отметим, что арбитры матча 11 раз удаляли хоккеистов «Ак Барса», а игроки «Салавата Юлаева» получили лишь 2 удаления за игру.