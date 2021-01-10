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«Ак Барс» разгромно проиграл «Салавату Юлаеву» в матче КХЛ

16:58, 10.01.2021 2
«Ак Барс» разгромно проиграл «Салавату Юлаеву» в матче КХЛ

«Ак Барс» в гостях проиграл уфимскому «Салавату Юлаеву» (3:7) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Казанцы первыми открыли счет уже на 3-й минуте игры, когда Да Коста уверенно разобрался с вратарем хозяев. Кадейкин и Плэтт вывели «Салават» вперед, но на перерыв команды ушли при ничейном результате, благодаря голу Педана.

Во втором периоде на шайбу Хартикайнена «Ак Барс» ответил голевым броском Зарипова.

В заключительной двадцатиминутке «Салават» вновь вышел. Билялов отразил бросок Маннинена, но шайба отскочила в Педана от которого следом вошла в ворота казанцев. Сразу после этого Хартикайнен оформил дубль, доведя преимущество уфимцев до двух голов.

В самом конце встречи арбитр матча принял решение удалить сразу двух игроков «Ак Барса» из-за стычки возникшей после игнорирования судьями момента с грубым фолом против нападающего казанцев Доуса. При этом Да Коста был удален на 4 минуты. В результате этого уфимцы смогли в шестой раз распечатать ворота Билялова, позволив Хартикайнену оформить хет-трик.

Следом судьи вновь оставили «Ак Барс» втроем, чем хозяева снова успешно воспользовались. Покер на свой счет записал Хартикайнен.

Отметим, что арбитры матча 11 раз удаляли хоккеистов «Ак Барса», а игроки «Салавата Юлаева» получили лишь 2 удаления за игру.

СпортХоккей
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 17:04
    Не надо было Миннеханову их поздравлять
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  • Анонимно 17:58
    Сразу видно, кто в выходные отмечал новый год, а кто продолжал тренироваться.
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