Доус, Рейдеборн и Педан пропустят игру «Ак Барса» в Риге против «Динамо»
Сегодня, 15 февраля, «Ак Барс» сыграет на выезде с рижским «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Накануне казанская команда отправилась в Ригу. В составе на рижский выезд не оказалось ряда игроков основы. Матч против «Динамо» пропустят вратарь Адам Рейдеборн, защитник Андрей Педан и нападающий Найджел Доус. О причинах их отсутствия не сообщается.
При этом с основным составом в Ригу полетели несколько игроков второй команды. Среди них вратарь «Ирбиса» Вячеслав Пекса, защитник Константин Лучевников и нападающий Илья Сафонов.
Отправляемся в Ригу на матч против «Динамо»— ХК Ак Барс (@hcakbars) February 14, 2021
Состав https://t.co/BZkEHy8uym pic.twitter.com/7qgPRDlYe4
В текущем сезоне регулярного чемпионата КХЛ казанской команде осталось провести шесть матчей. После Риги «Ак Барс» отправится в Уфу, где сыграет с местным «Салаватом Юлаевым». Чемпионат казанцы закончат шестиматчевой домашней серией против «Спартака», «Барыса», «Металлурга» и ЦСКА.
На данный момент «Ак Барс» возглавляет турнирную таблицу КХЛ. Казанцы опережают ЦСКА на одно очко и второй сезон подряд претендуют на победу Кубка Континента, вручаемый победителю регулярного чемпионата. «Ак Барс» ни разу в своей истории не выигрывал этот трофей.
Встреча в Риге начнется в 20.30 по московскому времени. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на телеканалах ТНВ и «ТНВ-Планета».
Напомним, ранее Доус пропустил одну встречу КХЛ из-за дисквалификации.СпортХоккей
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