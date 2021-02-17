Дом татарской книги возглавит переводчик Гарри Поттера Айдар Шайхин

Фото: t.me/tatarkitabi (Луиза Янсуар и Айдар Шайхин)

Куратор проектной деятельности гимназии для одаренных детей в Актаныше и основатель проекта «Гыйлем» Айдар Шайхин стал новый директором Дома татарской книги. Об этом стало известно из аккаунтов в социальных сетях музея.

На этом посту он сменил поэта и журналиста Луизу Янсуар, которая руководила музеем полтора года. Сама Янсуар на этой неделе получила должность директора театра имени Кариева, тогда как предыдущий директор, Гузель Сагитова, стала заместителем исполкома Казани по вопросам социальной сферы.

Шайхин известен как основатель портала «Гыйлем», публиковавшего научные статьи на татарском языке и регулярно проводившего лектории. Также широко известна его деятельность в области перевода — благодаря «Гыйлем» Гарри Поттера можно читать на татарском.

Музей-квартира Шарифа Камала с 2019 года, после реконструкции, называется Домом татарской книги. Здесь располагается книжный магазин, типография, медиацентр, лекторий.