В Татарстан снова вернутся 30-градусные морозы

Уже к среде, 17 февраля, в Татарстан снова вернутся 30-градусные морозы. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

В среду ожидается облачная погода без существенных осадков. Ветер юго-западный, с переходом на юго-восточный. Ночью температура воздуха опустится до -24—29˚, при прояснениях до -32˚. Днем температура воздуха составит 17—22˚ мороза. На дорогах сохранится гололедица.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В четверг, 18 февраля, будет облачно, местами выпадет небольшой снег. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный умеренный. Ночью морозы составят -23—28˚, днем -16—21˚. На дорогах гололедица.

Ольга Плешкова