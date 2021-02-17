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Роспатент выявил лучшие российские изобретения за 2020 год

15:15, 17.02.2021
Роспатент выявил лучшие российские изобретения за 2020 год
Фото: realnoevremya.ru

В десятку лучших российских изобретений за 2020 год вошли стабилизатор шасси автомобилей, вакцина от туберкулеза, более дешевый способ получения солнечной энергии и другие. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на Роспатент.

Первой в списке стала вакцина от туберкулеза, разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. Она защищает от заражения туберкулезом и помогает вылечиться уже заболевшему человеку. Эта вакцина прошла вторую фазу клинических испытаний, и уже началась подготовка к заключительной фазе.

Далее идет система автоматического управления траекторным движением транспортного средства с функцией курсовой устойчивости, или по-другому — стабилизатор. Это устройство решает проблему потери курсовой устойчивости.

В число лучших вошли также: компьютерный алгоритм, который помогает отличить интеллектуального бота от живого оператора и пресечь действия мошенников, способ распознавания специфических структур в биологической ткани, набор для выявления антигенов возбудителей инфекционных заболеваний, новый способ получения игольчатого кокса, способ определения координат источников гидроакустического излучения и т.д.

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