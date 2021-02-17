Роспотребнадзор Татарстана напомнил правила проведения корпоративов в преддверии 23 февраля

Роспотребнадзор по Татарстану по-прежнему не рекомендует проводить корпоративы на рабочем месте. Об этом сообщила пресс-секретарь управления ведомства Миляуша Замалиева в преддверии 23 февраля и 8 Марта.

Она отметила, что проведение корпоративов на территории РТ возможно. Его можно провести в заведении общественного питания. Требования остаются прежними: социальная дистанция между столиками в 1,5 м и заполняемость зала не более 70%.

Если это банкет, то на нем могут присутствовать не более 100 сотрудников одной компании, при этом на одного человека должно быть не менее 4 кв. м. Для официантов сохраняется масочно-перчаточный режим.

«На сегодня рекомендации ровно такие, какие были перед Новым годом», — добавила спикер.

Сегодня по итогам опроса сервиса SuperJob стало известно, что больше половины российских работодателей в этом году не проводят корпоративных вечеринок ни на 23 февраля, ни на 8 Марта. Сегодня полный отказ от праздничных вечеринок в большей степени свойственен компаниям с численностью персонала от 100 до 1000 человек (59%), а также предприятиям из сферы услуг (66%) и промышленности (62%).