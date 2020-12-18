Роспотребнадзор Татарстана рекомендовал исключить «посиделки на работе»

Роспотребнадзор Татарстана рекомендовал если и проводить корпоративы, то там, где это будет безопасно и исключить «посиделки на работе». Об этом заявила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора Татарстана Любовь Авдонина.

Также Роспотребнадзор откроет 21 декабря горячую линию для жалоб о нарушениях в месте проведения массовых мероприятий — концертов, елок, открытия снежных городков и корпоративов.

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов выступил за проведение новогодних корпоративов.



Ольга Плешкова