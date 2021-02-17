В Башкирии планируют создать второй профессиональный футбольный клуб

Российский футбольный союз (РФС) вместе с Министерством спорта России заключил соглашение о развитии футбола в Республике Башкортостан. Об этом сообщается на официальном сайте РФС.

Соглашение предусматривает создание в регионе необходимой инфраструктуры, проведение учебных семинаров для местных специалистов и увеличение числа занимающихся футболом.

Документ подписан в рамках реализации общенациональной Стратегии развития футбола в России до 2030 года и нацпроекта «Спорт — норма жизни».

Министр спорта России Олег Матыцин отметил, что главным итогом развития футбола в Башкирии станет создание второго профессионального футбольного клуба.

«Совместно со всеми сторонами соглашений мы создадим систему подготовки резерва, вершиной которой станет еще один профессиональный клуб, который даст возможность воспитанникам республиканских школ получать больше игровой практики в своем регионе. Уверен, наша совместная работа будет способствовать увеличению количества занимающихся футболом в Республике Башкортостан и выявлению перспективных спортсменов», — сказал Матыцин.

Фото: vk.com/minsportrf

Также планируется создание в регионе Школьной и Студенческой футбольных лиг под крылом местной Федерации футбола. Кроме этого, к празднованию 450-летия города Уфы в столице Башкортостана планируется строительство универсального футбольного стадиона.

Отметим, что на данный момент в Башкортостане имеется один профессиональный клуб — «Уфа», основанный в феврале 2009 года. С сезона-2014/2015 уфимская команда выступает в высшем дивизионе страны — Российской премьер-лиге (РПЛ). На текущий момент «Уфа» занимает 15-е место в РПЛ по итогам первой части сезона.

Ранее Олег Матыцин побывал с рабочим визитом в Татарстане, где посетил итоговую коллегию Минспорта РТ.