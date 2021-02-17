В России подорожали более чем на треть морковь и картофель

Фото: Роман Хасаев

По итогам первых пяти недель 2021 года средняя цена 1 кг картофеля в рознице увеличилась на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и достигла 30,9 рубля против 22,2 рубля год назад. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Средняя цена 1 кг моркови стала больше на 34%: 37 рублей против прошлогодних 27,5 рубля. Цена 1 кг помидоров за этот же период выросла на 20%, до 173,6 рубля; 1 кг огурцов — на 16%, до 175,4 рубля; 1 кг репчатого лука — на 10%, до 27,8 рубля.

Не выросла в цене белокочанная капуста. Ее стоимость равна 21,4 рубля, это соответствует уровню прошлого года.

Фото: Роман Хасаев

Экономист Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Дмитрий Белоусов заметил, что рост цен на овощи и фрукты зимой — обыкновенная ситуация, однако в этом январе масштабы удорожания оказались заметно выше, чем в соответствующие недели 2020 и 2019 годов.



В Минсельхозе ответили, что на стоимость картофеля повлияло снижение его производства в 2020 году из-за неблагоприятных погодных условий. Тогда было собрано 19,57 млн т картофеля, что на 11,3% меньше, чем в 2019-м. Также причина в том, что в урожае увеличилась доля мелкого картофеля, пишет РБК.



Сегодня утром ретейлеры заявили о готовности повысить цены на яйца и мясо птицы на 10%. Это связали с распространением птичьего гриппа, а также увеличением стоимости кормовой базы и существенным сокращением поголовья.



Еще вчера СМИ рассказали о предложении мясопереработчиков повысить закупочные цены на готовую продукцию, в том числе на колбасы и сосиски, на 10—15% из-за подорожания свинины и мяса курицы.

Татьяна Леухина