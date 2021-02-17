Ретейлеры предупредили о повышении цен на мясо и яйца

Ретейлеры заявили о готовности повысить цены на яйца и мясо птицы. В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) подтвердили, что направили уведомление в Минпромторг.

К этому привел запрос производителей повысить цены на 10% в связи с распространением птичьего гриппа, а также увеличением стоимости кормовой базы и существенным сокращением поголовья.

Замгендиректора Росптицесоюза Елена Степанова отметила рост цен в среднем на 6% за февраль к январю на яйца и мясо птицы. В пресс-службе Минсельхоза РФ сообщили, что у них нет информации о повышении отпускных цен со стороны основных поставщиков птицеводческой продукции. Однако ведомство допустило возможность некоторого повышения отпускных цен в краткосрочной перспективе. При этом предпосылок для существенного роста цен на эти товары нет, пишут «Известия».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Вчера СМИ рассказали о предложении мясопереработчиков повысить закупочные цены на готовую продукцию, в том числе на колбасы и сосиски, на 10—15% в связи с подорожанием свинины и мяса курицы.

В конце января замминистра сельского хозяйства РФ Оксана Лут на совещании Минсельхоза с отраслевыми союзами и региональными аграрными ведомствами обратила внимание на рост цен на некоторые продукты. По ее данным, цены на яйца увеличились тогда примерно на 30%. Лут отметила, что все регионы, в которых есть производство яиц, должны провести совещание с производителями, чтобы убедить их не повышать цены на яйца.

Татьяна Леухина