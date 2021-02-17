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Минобороны РФ подало иск к Зеленодольскому заводу им. Горького на 42,6 млн рублей

03:31, 17.02.2021
Минобороны РФ подало иск к Зеленодольскому заводу им. Горького на 42,6 млн рублей
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Министерство обороны России подало иск к Зеленодольскому заводу им. Горького. Сумма исковых требований составляет 42,6 млн рублей.

Исковое заявление к заводу ведомство подало в Арбитражный суд Москвы 15 февраля, следует из данных картотеки арбитражных дел.

В январе стало известно, что к Зеленодольскому заводу имени А.М. Горького предъявили два иска на общую сумму свыше 19 млн рублей. Их направили АО «Научно-исследовательский институт автоматизированных систем и комплексов связи «Нептун» из Санкт-Петербурга и компания «Фарватер» из Нижнего Новгорода.

Также 15 февраля Минобороны РФ направило в Арбитражный суд Москвы иск к ракетно-космическому центру «Прогресс» на 774 млн рублей.

Татьяна Демина
Бизнес Татарстан
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