Минобороны РФ подало иск к Зеленодольскому заводу им. Горького на 42,6 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Министерство обороны России подало иск к Зеленодольскому заводу им. Горького. Сумма исковых требований составляет 42,6 млн рублей.

Исковое заявление к заводу ведомство подало в Арбитражный суд Москвы 15 февраля, следует из данных картотеки арбитражных дел.

В январе стало известно, что к Зеленодольскому заводу имени А.М. Горького предъявили два иска на общую сумму свыше 19 млн рублей. Их направили АО «Научно-исследовательский институт автоматизированных систем и комплексов связи «Нептун» из Санкт-Петербурга и компания «Фарватер» из Нижнего Новгорода.



Также 15 февраля Минобороны РФ направило в Арбитражный суд Москвы иск к ракетно-космическому центру «Прогресс» на 774 млн рублей.



Татьяна Демина