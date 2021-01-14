К Зеленодольскому заводу имени Горького предъявили иски на общую сумму свыше 19 млн рублей

К Зеленодольскому заводу имени А.М. Горького предъявили два иска на общую сумму свыше 19 млн рублей. Об этом свидетельствуют данные картотеки Арбитражного суда Татарстана.



Иск на сумму более 16,9 млн рублей предъявило АО «Научно-исследовательский институт автоматизированных систем и комплексов связи «Нептун» из Санкт-Петербурга.

На 3,2 млн рублей к заводу предъявила иск компания «Фарватер» из Нижнего Новгорода. Судебное заседание по делу назначено на 2 февраля.

Причины подачи исков к Зеленодольскому заводу имени Горького не указаны.

Ранее к Зеленодольскому заводу имени Горького иск на 269 млн рублей предъявило Санкт-Петербургское ПКБ.



Татьяна Демина