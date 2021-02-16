Минобороны России планирует взыскать с РКЦ «Прогресс» 774 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Министерство обороны России планирует взыскать с ракетно-космического центра «Прогресс» 774 млн рублей, сообщает информационный портал «Волга нюьс»

Иск к самарской компании ведомство направило 15 февраля в Арбитражный суд Москвы.

Отмечается, что в прошлом году суд частично удовлетворил иск Минобороны РФ к «Прогрессу» на 2,1 млрд руб. Точная сумма не известна, так как судебный процесс проходил в закрытом режиме.

В феврале 2019 года Самарский районный суд арестовал на два месяца бывшего первого заместителя гендиректора АО Ракетно-космический центр «Прогресс» по экономике и финансам Константина Наумова по подозрению в мошенничестве.

Татьяна Демина