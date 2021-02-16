В 2020 году в Черемшанском районе РТ построили и отремонтировали дома, дороги и соцобъекты на 650 млн рублей

В 2020 году в Черемшанском районе Татарстана реализовали республиканские программы по строительству и капитальному ремонту многоквартирных домов, дорог и социальных объектов на общую сумму 650 млн рублей.

В частности, в муниципалитете провели капремонт детского сада «Ландыш»: в здании заменили окна и двери, поменяли сантехнику, мебель и установили теплые полы.

Председатель Государственного совета РТ Фарид Мухаметшин отметил, что основные показатели и тренды развития Черемшанского района были выдержаны. «Однако имеются большие резервы в сфере жилищного строительства, здравоохранения, розничной торговли», — передает пресс-служба республиканского парламента.

Фото: gossov.tatarstan.ru



Мухаметшин порекомендовал Черемшанскому району активно развивать сферу животноводства, в первую очередь производство молочной и мясной продукции.

Напомним, в прошлом году в Черемшане по нацпроекту «Жилье и городская среда» Госжилфонд построил 17 жилых домов общей площадью около 65 кв. м. для работников сельхозпредприятий и детей-сирот.



Татьяна Демина