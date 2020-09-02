В Черемшанском районе работникам сельхозпредприятий и сиротам построили 17 домов

В Черемшане по нацпроекту «Жилье и городская среда» Госжилфонд построил 17 жилых домов общей площадью около 65 кв. м. для работников сельхозпредприятий и детей-сирот. Об этом сообщает пресс-служба ГЖФ.

Дома оборудованы газовыми котлами, плитой, сантехникой, необходимыми датчиками и счетчиками. 15 домов предназначаются работникам сельхозпредприятий (шесть — в с. Кутема, четыре — в с. Ибраево-Каргали, пять — в с. Подлесный Утямыш), два дома для сирот построены непосредственно в Черемшане.

«Мы не ограничиваем детей-сирот в выборе квартиры конкретным населенным пунктом. Они и так оказались в непростой жизненной ситуации, поэтому при выборе квартир могут сами решить, в каком городе или районе будут проживать, ориентируясь и на рабочие места, зарплаты, и на возможности дальнейшего роста», — сообщил исполнительный директор Госжилфонда Марат Зарипов.

До 2019 года включительно Госжилфонд ежегодно обеспечивал жильем около 300 детей-сирот.

Напомним, что в 2020 году президент Татарстана Рустам Минниханов поставил задачу обеспечить жильем 600 детей-сирот. Всего в очереди в Татарстане стоят 1,3 тыс. детей.

