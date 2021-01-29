Белоруссия с 1 февраля поднимет тариф на транзит нефти по своей территории

Белоруссия собирается повысить тариф за транзит нефти из-за сократившихся доходов ОАО «Гомельтранснефть Дружба». Компания попросила увеличить плату сразу на 24,5%, но из-за несогласия российской стороны плата вырастет только на 6,6%.

Выручка белорусской компании по транспортировке нефти упала из-за снижения объемов транзита, сообщает антимонопольное министерство страны (МАРТ РБ). Также негативно отразилось на компании введение экологического налога и увеличение налога на прибыль для организаций трубопроводного транспорта.

В министерстве уточняют, что тариф рассчитывался исходя из прогноза по среднегодовому индексу цен, к которому прибавили не более 3 процентных пунктов.

С начала 2020 года были приостановлены поставки нефти из России в Белоруссию, так как стороны не смогли заключить договор. С 4 января прокачку нефти из России на белорусские НПЗ восстановили.

