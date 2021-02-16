В Казани полицейские снесли ларьки и шиномонтажки, принадлежащие преступной группировке

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В Казани полицейские помогли снести торговые объекты, которые принадлежали одному из преступных формирований Казани. Об этом рассказали в пресс-службе МВД Татарстана.

В декабре 2020 года оперативники задержали четверых участников преступной группы, которая занималась вымогательством денег у предпринимателей за возможность торговать на территории Ново-Савиновского района Казани.

Полиция выяснила, что члены группировки установили и содействовали некоторым предпринимателям в установке торговых объектов и шиномонтажей. Доход от этих точек шел на незаконную деятельность.

Сегодня полиция при силовой поддержке ОМОН ВНГ, полка ГИБДД УМВД России по Казани и Комитета потребительского рынка демонтировала три шиномонтажа и 10 торговых павильонов.

Ранее ФСБ сообщила о задержании в Казани двух жителей Крыма. По информации спецслужбы, они подозреваются в финансировании ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация «Исламское государство»). Утверждается, что деньги подозреваемые собирали под видом благотворительной помощи. По данным источников «Реального времени», подозреваемых брали еще в воскресенье, 14 февраля, около 6 часов утра. Сотрудники крымского и татарстанского управлений ФСБ провели операцию в одном из домов в коттеджном поселке под Казанью. Уже в понедельник двух задержанных под конвоем доставили в Крым. Киевский райсуд Симферополя рассмотрел ходатайства о мере пресечения. По данным издания «Грати», 26-летнюю Нину (Латифу) Малахову с малолетним ребенком отправили под домашний арест, ее 29-летнего супруга Равиля Яппарова водворили в СИЗО на 2 месяца.



Ольга Плешкова