В Казани из-за строительства метро вновь ограничат движение по улице Айтматова

Фото: Олег Тихонов (архив)

В Казани ограничат движение по улице Чингиза Айтматова. Ее участок перекроют в связи со строительством второй линии казанского метро.

Дорожники закроют проезд по улице Чингиза Айтматова возле дома №1 по улице Чингиза Айтматова и строения №90б по улице Юлиуса Фучика. Он будет закрыт до 27 апреля, сообщается на сайте мэрии Казани.

Ранее городские власти закрыли участок улицы Фучика возле тех же домов. Там тоже проводились работы, связанные со строительством метрополитена.