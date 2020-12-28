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В Казани временно ограничили движение по улицам Фучика и Айматова

15:55, 28.12.2020
В Казани временно ограничили движение по улицам Фучика и Айматова
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Казани временно ограничили движение по улицам Юлиуса Фучика и Чингиза Айтматова. Это связано с проведением работ по выносу водопровода из зоны строительства первого участка второй линии метрополитена.

Так, проезд закрыт по ул. Юлиуса Фучика, возле дома №1 по ул. Чингиза Айтматова. Ограничение будет действовать до 7 февраля, сообщается на сайте мэрии Казани.

Фото: Дмитрий Резнов (архив)

Ранее в исполкоме города сообщили, какие улицы перекроют в период новогодних праздников и подготовки к ним. «Реальное время» приводит подробный список.

Татьяна Леухина
АвтоБизнесТранспортОбществоИнфраструктура Татарстан
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