В Казани временно ограничили движение по улицам Фучика и Айматова

В Казани временно ограничили движение по улицам Юлиуса Фучика и Чингиза Айтматова. Это связано с проведением работ по выносу водопровода из зоны строительства первого участка второй линии метрополитена.

Так, проезд закрыт по ул. Юлиуса Фучика, возле дома №1 по ул. Чингиза Айтматова. Ограничение будет действовать до 7 февраля, сообщается на сайте мэрии Казани.

Фото: Дмитрий Резнов (архив)

Ранее в исполкоме города сообщили, какие улицы перекроют в период новогодних праздников и подготовки к ним. «Реальное время» приводит подробный список.



Татьяна Леухина