В Казани временно ограничили движение по улицам Фучика и Айматова
В Казани временно ограничили движение по улицам Юлиуса Фучика и Чингиза Айтматова. Это связано с проведением работ по выносу водопровода из зоны строительства первого участка второй линии метрополитена.
Так, проезд закрыт по ул. Юлиуса Фучика, возле дома №1 по ул. Чингиза Айтматова. Ограничение будет действовать до 7 февраля, сообщается на сайте мэрии Казани.
Ранее в исполкоме города сообщили, какие улицы перекроют в период новогодних праздников и подготовки к ним. «Реальное время» приводит подробный список.
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