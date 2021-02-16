Спецслужбы Украины заподозрили в госизмене Анатолия Шария

Служба безопасности Украины сообщила, что подозревает блогера и политика Анатолия Шария в госизмене. По версии следствия, деятельность основателя «Партии Шария» наносила ущерб национальной безопасности страны в информационной сфере.

«Есть основания полагать, что Анатолий Шарий действовал по заказу иностранных структур», — говорится в сообщении на сайте СБУ.

Подозрения под надзором Киевской прокуратуры оглашены по статьям «Государственная измена» и «Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности».

Отмечается, что доказательства следствия подтверждены рядом экспертных исследований, которые установили, что «в интервью и выступлениях Шария имеются факты его подрывной деятельности против Украины».

В СБУ уверены, политик дискредитировал политику украинских властей и распространял искаженную информацию. Утверждается, что делал он это для дестабилизации обстановки в стране и разжигания межэтнических и межконфессиональных конфликтов.

Напомним, Анатолий Шарий уже около 10 лет живет в Евросоюзе. Он ведет свой youtube-канал, который на сегодня имеет более 2,4 млн подписчиков. Блогер регулярно критикует власти Украины, местных политиков и бизнесменов. В 2019 году он создал собственную политическую партию на базе партии «Объединенная Украина», которая просто изменила название на «Партия Шария».