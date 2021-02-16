В Бугульме свалку строительного мусора ликвидировали после требования прокуратуры

Фото: прокуратура РТ

В Бугульме Татарская природоохранная межрайонная прокуратура потребовала от властей ликвидировать несанкционированную свалку строительных отходов. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

Свалка образовалась на месте сноса аварийных домов на улицах Шашина, Энгельса, Ворошилова в Бугульме. В итоге было захламлено больше 800 кв. м земель, что создавало угрозу загрязнения, возникновения пожаров и травмирования детей.

Фото: прокуратура РТ

Природоохранная прокуратура обратилась в суд с иском к исполкому Бугульминского района, потребовав ликвидировать несанкционированную свалку. Требования прокурора были удовлетворены. Сейчас судебное решение исполнено, свалка ликвидирована.

Фото: прокуратура РТ

Фото: прокуратура РТ

Ранее в Елабуге прокуратура через суд потребовала ликвидировать свалку рядом с кладбищем. Представление об устранении свалки строительных отходов и бытового мусора было вынесено властям еще в конце октября. Чиновники заявили, что рассмотрели акт прокурорского реагирования и устранили нарушения. Контрольный выезд на место скопления отходов показал, что свалка не ликвидирована. Прокуратура подала иск в защиту прав и законных интересов неопределенного круга лиц в суд.

Ольга Плешкова