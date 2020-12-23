В Елабуге прокуратура через суд требует ликвидировать свалку рядом с кладбищем

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов (архив)

В Елабуге прокуратура обратилась в суд с иском к исполкому Елабужского района, требуя ликвидировать несанкционированную свалку рядом с кладбищем на улице Тугарова, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Представление об устранении свалки строительных отходов и бытового мусора было вынесено властям еще в конце октября. Чиновники заявили, что рассмотрели акт прокурорского реагирования и устранили нарушения.

Контрольный выезд на место скопления отходов показал, что свалка не ликвидирована. Прокуратура подала иск в защиту прав и законных интересов неопределенного круга лиц в суд.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Надзорное ведомство требует признать бездействие исполкома Елабужского района РТ незаконным и обязать его ликвидировать несанкционированную свалку.

Ранее в Альметьевске выявили свалку производственных отходов площадью свыше 58 тыс. кв. метров.



Татьяна Демина