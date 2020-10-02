В Бугульме задержали водителя, сбившего инспектора ГИБДД

Фото: МВД по РТ

В Бугульме задержали 23-летнего водителя, сбившего инспектора ГИБДД. Злоумышленник был пьян, у него не было водительского удостоверения, сообщает МВД по РТ.



2 октября в 01.40 наряд ДПС пытался остановить автомобиль ВАЗ 2109 на улице Герцена. 33-летний лейтенант полиции подал водителю сигнал об остановке авто жезлом. Водитель не остановился и наехал на инспектора. Он протащил сотрудника полиции на капоте более 300 метров и врезался в дерево. Затем бросил машину и попытался скрыться.

Сейчас злоумышленник находится в отделе полиции. Инспектор ГИБДД находится в больнице с сотрясением мозга, переломом обеих ног и множественными ушибами лица и тела.

Материалы направлены в следственные органы для принятия процессуального решения.

Ранее в МВД прокомментировали наезд на сотрудника ГИБДД в центре Казани.