12 миллионов рублей сегодня и в 2010 году — это много или мало?

Для того чтобы иметь ежемесячный доход в 100 тысяч рублей и жить исключительно на проценты, в последние 10 лет нужно было бы держать на депозите 12 млн рублей, подсчитал управляющий директор по работе с состоятельными клиентами «БКС Мир инвестиций» Андрей Ревенко. «Однако ежемесячно снимая проценты в течение 10 лет, мы обрекаем наши деньги на обесценивание в результате инфляции, ведь 12 миллионов в 2010 и в 2020 году — это совершенно разные суммы», — передает слова эксперта «Прайм».



В последние же месяцы произошло значительное снижение ключевой ставки Центробанка, на фоне этого средняя ставка по депозитам находится на уровне 4,5% годовых. Как следствие, возросла и необходимая сумма, позволяющая жить исключительно на проценты с депозита. В настоящее время для того, чтобы получать ежемесячный доход в 100 тысяч рублей, необходимо иметь на банковском депозите 26 млн рублей,

12 млн рублей тогда и сейчас — это:

393 442 доллара в 2010 году при среднем курсе доллара в тот период в 30,5 рубля за доллар. Сейчас эта сумма в долларах уже была бы равна 29 миллионам рублей , а на 12 млн рублей можно было бы купить только 162 733 доллара .

при среднем курсе доллара в тот период в 30,5 рубля за доллар. Сейчас эта сумма в долларах уже была бы равна , а на 12 млн рублей можно было бы купить . 2 771 минимальный размер оплаты труда (МРОТ) , который в 2010 году составлял 4 330 рублей. С того момента МРОТ вырос почти что втрое — в 2021 году он составляет 12 792 рубля, тогда 2 771 МРОТ — это 35,44 млн рублей, а 12 млн рублей — это 938 МРОТов .

, который в 2010 году составлял 4 330 рублей. С того момента МРОТ вырос почти что втрое — в 2021 году он составляет 12 792 рубля, тогда 2 771 МРОТ — это 35,44 млн рублей, а 12 млн рублей — это . 1690 средних пенсий, в 2010 году сумма средней пенсии — 7,1 тысячи рублей. В этом году ожидаемый средний размер пенсии, согласно прогнозу Минтруда, составит 17,4 тыс. рублей, то есть 1690 средних пенсий — это уже 29,4 млн рублей, а 12 миллионов рублей — это 689 средних пенсий 2021 года.

в 2010 году сумма средней пенсии — 7,1 тысячи рублей. В этом году ожидаемый средний размер пенсии, согласно прогнозу Минтруда, составит 17,4 тыс. рублей, то есть 1690 средних пенсий — это уже 29,4 млн рублей, а 12 миллионов рублей — это 689 средних пенсий 2021 года. 402 средние зарплаты в России в 2010 году — тогда этот показатель составлял 29 792 рубля. По данным Росстата на ноябрь 2020 года, средняя зарплата в России составляет 49,2 тыс. рублей, тогда 402 средние зарплаты — это 19,78 млн рублей, а 12 миллионов рублей — это 243 средние зарплаты.

в 2010 году — тогда этот показатель составлял 29 792 рубля. По данным Росстата на ноябрь 2020 года, средняя зарплата в России составляет 49,2 тыс. рублей, тогда 402 средние зарплаты — это 19,78 млн рублей, а 12 миллионов рублей — это 243 средние зарплаты. восемь однокомнатных квартир в Казани в 2010 году: квадратный метр на вторичном рынке тогда стоил 41 639 рублей, средняя площадь квартиры — около 36 кв. м. Сейчас эти квартиры стоили бы 26,09 млн рублей, а на 12 млн рублей можно было бы купить менее четырех (3,6) таких квартир.

в 2010 году: квадратный метр на вторичном рынке тогда стоил 41 639 рублей, средняя площадь квартиры — около 36 кв. м. Сейчас эти квартиры стоили бы 26,09 млн рублей, а на 12 млн рублей можно было бы купить менее четырех (3,6) таких квартир. 768,54 тонны гречневой крупы — в 2010 году она стоила в среднем 33,85 рубля за килограмм в рознице. Сейчас эта сумма позволяет купить только 298,5 тонны гречи по средней цене в 87,1 рубля за кило.

Александр Артемьев