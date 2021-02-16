В 2020 году 87 казанцев получили квартиры по программе расселения из аварийного жилья

В 2020 году 87 жителей города получили жилье в рамках мунициальной программы по расселению из аварийного жилья. Всего для них было приобретено 94 квартиры в микрорайоне «Салават купере» на общую сумму 144,6 млн рублей, рассказали в исполкоме Казани.

В программу по расселению из аварийного жилья на 2019—2025 годы включен 51 дом на 518 жилых помещений, которые признали аварийными до 2017 года. Расселение проходит в шесть этапов до 1 сентября 2025 года. На программу выделено 974 млн рублей.

Фото: kzn.ru

Всего в рамках программы по переселению из аварийного жилья в Казани было расселено 109 домов на 1804 помещения. 573 помещения были расселены за счет муниципального жилищного фонда.

Ранее гендиректор Фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин на коллегии Минстроя РТ отметил вклад Татарстана в расселение из аварийного жилья. По стране переселили 1 млн 210 тыс. граждан из 18 млн 840 тыс. кв. метров аварийного жилья. Татарстан внес туда почти 26 тыс. из 360 тыс. кв. метров.



Ольга Плешкова