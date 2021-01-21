Цирин: «Мы надеялись, что Татарстан завершит расселение из аварийного жилья досрочно»

Фото: Максим Платонов

Гендиректор Фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин на коллегии Минстроя РТ заявил, что расселение из аварийного жилья надо отработать с республикой так же, как с капремонтом.

«Мы надеялись, что республика завершит расселение из аварийного жилья досрочно, но в силу обстоятельств она продолжается, ничего в этом страшного нет... Но там же живут наши люди, чем быстрее они переселятся, тем комфортнее им жить», — подчеркнул спикер.

По итогам 2020 года только два региона закончили досрочно пятилетку по переселению — Карачаево-Черкессия и Сахалин, отметил Цицин.

Вклад Татарстана достаточно солидный, обратил внимание Цицин. По стране переселили 1 млн 210 тыс. граждан из 18 млн 840 тыс. кв. метров аварийного жилья. Татарстан внес туда почти 26 тыс. из 360 тыс. кв. метров. Аварийное жилье не пропадает, дома стареют, заметил директор Фонда.

Он отметил, что в докладе главы Минстроя Марата Айзатуллина не услышал ничего про энергосбережение, он надеется, что в республике такую программу фонд сделает совместно.

Ранее в Казани установили срок отселения жильцов ряда аварийных домов.