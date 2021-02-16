Суд отклонил иск Евгения Пригожина к Максиму Шевченко, а также главредам изданий «Медуза» и «Довод»

Савеловский райсуд Москвы отказал бизнесмену Евгению Пригожину в удовлетворении иска о защите чести, достоинства и деловой репутации. Юристы компании «Конкорд» намерены оценить правомочность отказа.

Заявление предпринимателя было подано в отношении журналиста Максима Шевченко, а также главного редактора «Медузы» Ивана Колпакова и главного редактора владимирского издания «Довод» Ильи Косыгина, сообщает в своем телеграм-канале адвокат «Правозащиты Открытки» Сергей Бадамшин.

Пресс-служба компании «Конкорд» сообщает, что Пригожин добивался в суде возмещения морального вреда.

Ранее сообщалось, что предприниматель, которого долгое время называли в СМИ «поваром Путина», подал иск в отношении Максима Шевченко из-за высказываний журналиста о связи Пригожина с убийством в Центральноафриканской республике журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко.