Офисы Банка ЗЕНИТ в Лениногорске и Набережных Челнах отметили 5-летний юбилей

В середине февраля сразу два отделения Банка ЗЕНИТ в Республике Татарстан отмечают юбилей. На протяжении пяти лет широкую линейку продуктов и услуг предоставляют дополнительный офис «Челны/16», расположенный по адресу: г. Набережные Челны, пр. Сююмбике, д. 26, и дополнительный офис «Лениногорск/16» по адресу: г. Лениногорск, ул. Шашина, д. 54.

«Ежемесячно офисы Банка ЗЕНИТ в Набережных Челнах и Лениногорске посещает свыше 1800 человек. Мы стремимся найти индивидуальный подход к каждому клиенту, чтобы ему было легко и просто решать свои повседневные финансовые вопросы. Как результат, мы наблюдаем рост уровня доверия к банку», — отметил заместитель председателя правления Банка ЗЕНИТ Дмитрий Юрин.

Клиенты оплачивают услуги жилищно-коммунального хозяйства и налоговые квитанции без комиссии, проводят операции по банковским картам и расчетным счетам. Также большой популярностью пользуются открытие депозитов, оформление кредитов.

К примеру, физическим лицам доступны потребительский кредит по ставке от 6,5% годовых и ипотека от 4,9% годовых с первоначальным взносом от 10% от общей стоимости жилья. Размер ставки зависит от программы кредитования, суммы и срока займа.

Также в офисах обслуживаются представители малого и среднего бизнеса. Юридические лица и индивидуальные предприниматели могут взять кредиты на пополнение оборотных средств, приобретение недвижимости, оборудования и транспорта, овердрафт и контрактное кредитование в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ. Бизнесу доступны расчетно-кассовое обслуживание и операции по платежам, в том числе по внешнеэкономической деятельности, оформление корпоративных и инкассационных карт для управления наличными. По всем вопросам клиентов консультируют персональные менеджеры.

Материал предоставлен пресс-службой ПАО «Банк ЗЕНИТ»