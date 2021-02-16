Офисы Банка ЗЕНИТ в Лениногорске и Набережных Челнах отметили 5-летний юбилей
В середине февраля сразу два отделения Банка ЗЕНИТ в Республике Татарстан отмечают юбилей. На протяжении пяти лет широкую линейку продуктов и услуг предоставляют дополнительный офис «Челны/16», расположенный по адресу: г. Набережные Челны, пр. Сююмбике, д. 26, и дополнительный офис «Лениногорск/16» по адресу: г. Лениногорск, ул. Шашина, д. 54.
«Ежемесячно офисы Банка ЗЕНИТ в Набережных Челнах и Лениногорске посещает свыше 1800 человек. Мы стремимся найти индивидуальный подход к каждому клиенту, чтобы ему было легко и просто решать свои повседневные финансовые вопросы. Как результат, мы наблюдаем рост уровня доверия к банку», — отметил заместитель председателя правления Банка ЗЕНИТ Дмитрий Юрин.
Клиенты оплачивают услуги жилищно-коммунального хозяйства и налоговые квитанции без комиссии, проводят операции по банковским картам и расчетным счетам. Также большой популярностью пользуются открытие депозитов, оформление кредитов.
К примеру, физическим лицам доступны потребительский кредит по ставке от 6,5% годовых и ипотека от 4,9% годовых с первоначальным взносом от 10% от общей стоимости жилья. Размер ставки зависит от программы кредитования, суммы и срока займа.
Также в офисах обслуживаются представители малого и среднего бизнеса. Юридические лица и индивидуальные предприниматели могут взять кредиты на пополнение оборотных средств, приобретение недвижимости, оборудования и транспорта, овердрафт и контрактное кредитование в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ. Бизнесу доступны расчетно-кассовое обслуживание и операции по платежам, в том числе по внешнеэкономической деятельности, оформление корпоративных и инкассационных карт для управления наличными. По всем вопросам клиентов консультируют персональные менеджеры.
Справка
ПАО Банк ЗЕНИТ работает 25 лет на финансовом рынке России. Банк образован в 1995 году. ПАО «Татнефть» им. В. Д. Шашина владеет 74,9% акций кредитной организации. Банк представлен в 25 регионах России, собственная сеть продаж насчитывает 117 точек. Кредитная организация обладает широкой международной корреспондентской сетью банков-партнеров, сотрудничает более чем со 100 международными институтами в Европе, Америке и Азии. Банк ЗЕНИТ имеет рейтинги международных рейтинговых агентств на уровне Ва3 (Moody's), BB (Fitch) и ruА- [RAEX («Эксперт РА»)]. Является акционером ООО «ЗЕНИТ Финанс», АО «Национальный НПФ», ООО «ЗЕНИТ Лизинг».
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