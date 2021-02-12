В Татарстане мужчина напал на собутыльников с двумя ножами

51-летнего татарстанца обвиняют по статьям об убийстве и покушении на убийство. Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение.



Следствие считает, что мужчина распивал спиртное в компании трех приятелей в квартире на улице Гагарина в Зеленодольске. Через некоторое время один из них пошел за добавочной партией алкоголя, в это время оставшиеся поссорились.

Обвиняемый нанес собутыльникам нескольку ударов двумя ножами по разным частям тела. Он нанес удары и третьему мужчине, который вернулся из магазина. Последний успел выбежать из квартиры и поэтому несильно пострадал — у него лишь легкие повреждения.

Мужчина не признал свою вину, заявив ходатайства о рассмотрении дела с участием присяжных и проведении предварительных слушаний. Сейчас он находится под стражей. Уголовное дело направят в Верховный суд республики для рассмотрения по существу.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ранее в Татарстане судили 42-летнего мужчину, который, по версии следствия, избил приятелей до смерти после распития спиртного.

Маргарита Головатенко