Шамиль Тарпищев назвал Аслана Карацева «настоящим королем»

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев поделился мнением о выходе Аслана Карацева в полуфинал турнира Australian Open. В четвертьфинальном поединке российский теннисист в четырех сетах обыграл болгарина Григора Димитрова.

«Аслан — настоящий король! Психологически выдержал, сумел отыграться во втором сете, это был ключевой момент. То, что Аслан ровно доиграл — чистый подвиг. Отмечу его физические кондиции и нервную систему, потому что мало кто бы смог в данной ситуации выдержать все то, что на него свалилось в последние две недели», — сказал Тарпищев.

Аслан Карацев. Фото: twitter.com/AustralianOpen

Он также заметил, что Карацеву теперь важно не перегореть перед полуфиналом. Тарпищев призвал теннисиста быть осторожным, чтобы не расслабиться преждевременно.

«Что касается готовности к полуфиналу, то тут ему надо восстановиться. Даже не физически, а психологически. Сейчас все будут ходить, по плечам стучать, поздравлять. Вот от этого надо суметь уйти, потому что это часто размывает, расслабляет», — приводит слова Тарпищева Sport24.

Напомним, Карацев впервые в карьере вышел в полуфинал турниров «Большого шлема». В четвертьфинальном поединке он в четырех сетах переиграл болгарского теннисиста Димитрова (2:6, 6:4, 6:1, 6:2).

За выход в финал Australian Open Карацев поборется с победителем матча между Новаком Джоковичем и Александром Зверевым.