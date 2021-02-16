В Казани ограничили движение транспорта по двум улицам
В Казани ограничили движение транспорта по двум улицам — Адоратского и Энергетиков. Об этом говорится на сайте мэрии столицы Татарстана.
По данным исполкома города, до 25 февраля проехать нельзя будет возле дома №78 по ул. Адоратского в связи с работами по прокладке ливневой канализации.
По улице Энергетиков будет закрыт участок дороги возле дома №3 до 4 апреля. Это связано с капитальным ремонтом канализационного коллектора.
Вчера в столице Татарстана ограничили движение транспорта и пешеходов по проспекту Альберта Камалеева. Это связано со строительством второй линии метрополитена. Движение там будет закрыто до 31 мая.
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