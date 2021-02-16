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В Казани ограничили движение транспорта по двум улицам

11:31, 16.02.2021
В Казани ограничили движение транспорта по двум улицам
Фото: kzn.ru

В Казани ограничили движение транспорта по двум улицам — Адоратского и Энергетиков. Об этом говорится на сайте мэрии столицы Татарстана.

По данным исполкома города, до 25 февраля проехать нельзя будет возле дома №78 по ул. Адоратского в связи с работами по прокладке ливневой канализации.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

По улице Энергетиков будет закрыт участок дороги возле дома №3 до 4 апреля. Это связано с капитальным ремонтом канализационного коллектора.

Вчера в столице Татарстана ограничили движение транспорта и пешеходов по проспекту Альберта Камалеева. Это связано со строительством второй линии метрополитена. Движение там будет закрыто до 31 мая.

Татьяна Леухина
АвтоБизнесТранспортОбществоИнфраструктура Татарстан
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