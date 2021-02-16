ASG и «Манн, Черемных и Партнеры» обсудили стратегию ленд-девелопмента в казанской агломерации

Фото: Василя Ширшова

Сегодня инвестиционная группа компаний ASG и консалтинговая компания «Манн, Черемных и Партнеры» (Москва) обсудили стратегию ленд-девелопмента в Казанской агломерации.



Как собственник крупнейшего банка земель, татарстанская компания неоднократно представляла проекты развития управляемых ею территорий как в историческом центре татарстанской столицы, так и в пределах агломерации.

Встреча с экспертами в сфере девелопмента, маркетинга и эффективного построения бизнес-процессов прошла в Доме приемов ASG — отреставрированном старинном особняке Дом Банарцева на ул. К. Маркса, 18.

Фото: Василя Ширшова

С инициативой встречи выступила московская компания, клиенты которой — крупные федеральные и региональные застройщики — проявили активный интерес к жилому строительству в Казани и планируют выйти на местный рынок, сообщила пресс-служба ASG. В ходе мероприятия компании представили результаты исследований рынка, предложения по реализации разработанной ASG Концепции развития казанской агломерации, обсудили приоритетные подходы к развитию территорий.

Участниками встречи также стали представители компании «Аван Проект» (Казань), проектного бюро «Параметрика» (Москва), проектно-строительной компании «KRK Group» (Казань).

