В Набережных Челнах откроют национальную башкирскую воскресную школу

Фото: Максим Платонов

На базе школы №11 в Набережных Челнах откроют воскресную культурно-историческую школу «Башкорт теле — башкорт иле». Как сообщает пресс-служба Минобрнауки Башкирии, делегация ведомства посетила Челны в начале февраля с целью решения организационных вопросов по реализации проекта. Сам он стал победителем конкурса грантов главы региона, направленных на сохранение и развитие государственных языков и языков башкириских народов.

Сейчас в Набережных Челнах башкирский язык изучается на базе Дома дружбы народов «Родник». Реализация проекта позволит оснастить полноценный кабинет башкирского языка в одной из образовательных организаций. Открыть башкирский класс в Челнах планируется в марте 2021 года.

Делегация Минобрнауки Башкирии. Фото: education.bashkortostan.ru

Помимо Челнов воскресные школы откроются в Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа, в Магнитогорске, Миассе и селе Кизильское Челябинской области, Кувандыке и Орске Оренбургской области, Верхней Пышме Свердловской области, селе Елпачиха Пермского края.

Ранее в Башкирии открыли полилингвальную школу с углубленным изучением татарского языка.