В Башкирии открыли полилингвальную школу с углубленным изучение татарского языка

В Нефтекамске открыли полилингвальную школу с углубленным изучение татарского языка. Об этом сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.

Школу открыли в ранее полуразрушенном здании, оно пустовало семь лет. Его реконструировали, отремонтировали, оснастили современным оборудованием.

Фото: vk.com/radiyhabirov

«По сути, мы создали одни из самых лучших условий для занятий школьников Нефтекамска и соседних районов. Двигаемся дальше. К 2024 году в республике будет 14 полилингвальных школ, где мы будем давать суперкачественное образование, языковую подготовку, дополнительные навыки и формировать будущее Башкортостана», — написал Хабиров.



Ранее уже сообщалось, что в Башкирии появятся 14 полилингвальных школ, туда будут набирать учеников из Татарстана.

Ольга Плешкова