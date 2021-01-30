В Башкирии открыли полилингвальную школу с углубленным изучение татарского языка
В Нефтекамске открыли полилингвальную школу с углубленным изучение татарского языка. Об этом сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.
Школу открыли в ранее полуразрушенном здании, оно пустовало семь лет. Его реконструировали, отремонтировали, оснастили современным оборудованием.
«По сути, мы создали одни из самых лучших условий для занятий школьников Нефтекамска и соседних районов. Двигаемся дальше. К 2024 году в республике будет 14 полилингвальных школ, где мы будем давать суперкачественное образование, языковую подготовку, дополнительные навыки и формировать будущее Башкортостана», — написал Хабиров.
Ранее уже сообщалось, что в Башкирии появятся 14 полилингвальных школ, туда будут набирать учеников из Татарстана.
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