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Происшествия

Во дворе одного из домов в Казани неизвестные выстрелили в мужчину и скрылись

08:39, 16.02.2021
Во дворе одного из домов в Казани неизвестные выстрелили в мужчину и скрылись
Фото: pxhere.com

В Казани минувшей ночью неизвестные выстрелили мужчине в лицо. Об этом сообщает программа «Вызов 112» на ТНВ.

Инцидент произошел в одном из дворов на улице Космонавтов. Пострадавшего госпитализировали. Известно, что выстрел произошел в тот момент, когда он вышел из дома и направился к своему автомобилю.

Нападавших ищут. Вероятно, они поджидали жертву.

В начале февраля 38-летнего жителя Казани приговорили к 3 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима за нападение на случайного прохожего. Мужчина, угрожая ножом, похитил у потерпевшего серебряную цепочку и телефон общей стоимостью более 13 тыс. рублей, после чего скрылся с места преступления.

ПроисшествияОбщество Татарстан
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