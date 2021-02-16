Во дворе одного из домов в Казани неизвестные выстрелили в мужчину и скрылись

В Казани минувшей ночью неизвестные выстрелили мужчине в лицо. Об этом сообщает программа «Вызов 112» на ТНВ.

Инцидент произошел в одном из дворов на улице Космонавтов. Пострадавшего госпитализировали. Известно, что выстрел произошел в тот момент, когда он вышел из дома и направился к своему автомобилю.

Нападавших ищут. Вероятно, они поджидали жертву.

В начале февраля 38-летнего жителя Казани приговорили к 3 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима за нападение на случайного прохожего. Мужчина, угрожая ножом, похитил у потерпевшего серебряную цепочку и телефон общей стоимостью более 13 тыс. рублей, после чего скрылся с места преступления.

