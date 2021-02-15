В Казани отметили 115-летие поэта Мусы Джалиля — видео

Фото: скриншот

В Татарстане отметили 115-летие со дня рождения поэта, Героя Советского Союза Мусы Джалиля. В Казани на площади 1-го Мая у Кремля прошел памятный митинг, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

В мероприятии приняла участие и дочь татарского поэта Чулпан Залилова. «Прожил он всего 38 лет, а мы уже отмечаем его бессмертные десятилетия», — отметила она.

Торжественные митинги к юбилею татарского поэта прошли и в других городах России, в том числе и в Москве.

Отметим, что в Татарстане к 115-летию Мусы Джалиля пройдет более 50 мероприятий. Они будут проводиться на протяжении всего года.

Молодежная Ассамблея народов Татарстана предложила создать в Казани свободный от рамок проект в честь поэта Мусы Джалиля. Он получит название Musa lab.

Татьяна Демина