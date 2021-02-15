В Казани запускают свободный творческий проект, посвященный Мусе Джалилю

Молодежная Ассамблея народов Татарстана предложила создать в Казани свободный от рамок проект в честь поэта Мусы Джалиля. Он получит название Musa lab.

Согласно инициативе, участники смогут представить любой формат творчества: «вокал, хореография, инсталляция или что-то абсолютно новое».

Чтобы стать участником, надо отправить резюме и свою идею в любом формате (текст, видео) до 15 марта по адресу: musalab@mail.ru. 1 апреля будут объявлены имена победителей, которые смогут воплотить свои идеи на различных площадках города. Проект продлится до сентября.

Напомним, сегодня исполняется 115 лет со дня рождения Мусы Джалиля. Журналист «Реального времени» Радиф Кашапов в своей авторской колонке, приуроченной к этой дате, размышлял как раз на тему «бронзовения» литератора и необходимости изменить схему, по которой чтится память поэта.