В Татарстане пройдет более 50 мероприятий, посвященных 115-летию поэта Мусы Джалиля

Фото: Фото из фондов Музея-квартиры Мусы Джалиля

В понедельник, 15 февраля, исполняется 115 лет со дня рождения татарского поэта, Героя Советского Союза Мусы Джалиля. В этот день в Татарстане пройдет более 50 мероприятий, приуроченных к этой дате. Они будут проводиться на протяжении всего года.

Благотворительный фонд «Новые имена», Министерство культуры РТ и средняя специальная музыкальная школа при Казанской консерватории им. Н. Жиганова проведут фестиваль, посвященный юбилею поэта. В концертах будут участвовать юные музыканты из Казани, Набережных Челнов, Нижнекамска, прошедшие отбор и ставшие стипендиатами фонда в 2019—2021 годах. Также на выступления приедут стипендиаты из Москвы.

Фото: commons.wikimedia.org

Концерты пройдут в малом зале Казанской Государственной консерватории, в Большом концертном зале им. С. Сайдашева и в Культурном центре «Сайдаш». Здесь прозвучат стихи Мусы Джалиля на татарском, русском и английском языках в исполнении лауреатов III Международного конкурса «Джалиловские чтения».

Артисты казанского ТЮЗа прочтут в социальных сетях отрывки из «Моабитской тетради». 15 февраля в 11.30 состоится традиционное возложение цветов к его памятнику на площади 1-го Мая. В полдень в Национальном музее пройдет торжественный вынос из фондов подлинника «Моабитских тетрадей», сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.

Подробнее о подвиге Мусы Джалиля в плену — в материале «Реального времени».