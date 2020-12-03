В Казани на миграционный учет незаконно поставили более 2,5 тысячи иностранцев

В Казани пресекли деятельность группы лиц по незаконной поставке на миграционный учет иностранных граждан. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

С мая по октябрь 2019 года подозреваемые через ООО фиктивно поставили на миграционный учет в Казани 2 513 иностранцев. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ).

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают всех лиц, причастных к преступлению. Злоумышленникам грозит до трех лет лишения свободы.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, что в текущем году в Татарстане число мигрантов уменьшилось на 42% по сравнению с 2019 годом. Большая часть иностранцев приезжает в республику для трудоустройства.



Татьяна Демина