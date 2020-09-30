В Татарстане оштрафовали мужчину на пять тысяч рублей за оскорбление сотрудников ДПС

В Лаишевском районе Татарстана оштрафовали 51-летнего казанца за оскорбление сотрудников ГИБДД. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

Инцидент произошел в июне этого года на улице Центральной в селе Карадули.

Свою вину мужчина полностью признал. Штраф составил 5 тысяч рублей.

В августе жителя Москвы оштрафовали на 500 рублей за нецензурную брань в адрес челнинского полицейского. До этого жителя Альметьевска оштрафовали за подобный проступок на 30 тысяч рублей.