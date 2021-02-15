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В Татарстане создадут ресурсный центр для работы с молодежью в интернете

18:55, 15.02.2021
В Татарстане создадут ресурсный центр для работы с молодежью в интернете
Фото: tatarstan.ru

В Татарстане при содействии ФСБ планируют создать «специальный ресурсный центр» для работы с молодежью в интернете. О необходимости уделить внимание работе по противодействию распространению идеологии терроризма и экстремизма в интернете заявил президент Татарстана Рустам Минниханов.

«Эта работа требует особого подхода», — сказал он.

В профилактической работе планируют задействовать прежде всего школы, вузы, представителей спортивных, культурно-просветительных, военно-патриотических, религиозных и других общественных организаций.

Ранее министр МВД Татарстана Артем Хохорин заявлял, что взял на личный контроль исполнение задачи по противодействию вовлечению молодежи и подростков в деятельность организованных преступных формирований и групп деструктивной направленности.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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