В Татарстане создадут ресурсный центр для работы с молодежью в интернете

В Татарстане при содействии ФСБ планируют создать «специальный ресурсный центр» для работы с молодежью в интернете. О необходимости уделить внимание работе по противодействию распространению идеологии терроризма и экстремизма в интернете заявил президент Татарстана Рустам Минниханов.

«Эта работа требует особого подхода», — сказал он.



В профилактической работе планируют задействовать прежде всего школы, вузы, представителей спортивных, культурно-просветительных, военно-патриотических, религиозных и других общественных организаций.

Ранее министр МВД Татарстана Артем Хохорин заявлял, что взял на личный контроль исполнение задачи по противодействию вовлечению молодежи и подростков в деятельность организованных преступных формирований и групп деструктивной направленности.



Ольга Плешкова