Глава Зеленодольска предложил принять Стратегию развития Казанской агломерации

Глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев предложил принять Стратегию развития Казанской агломерации. Об этом он заявил, выступая на итоговой коллегии Министерства экономики РТ.

«Мы с экспертами и коллегами пришли к выводу, что заниматься агломерационными вопросами факультативно не получится. Нужно сформировать орган управления, разработать и принять главный документ — Стратегию социально-экономического развития агломерации, а также документы пространственного развития», — сказал Михаил Афанасьев в своем докладе.

Фото: realnoevremya.ru / Ринат Назметдинов

Афанасьев отметил, что пилотом межмуниципального взаимодействия может стать проект «Большой Зеленодольск».

Напомним, что нынешняя Стратегия-2030 была принята в 2015 году. Одними из ее приоритетов являются формирование новой эффективной экономики, основанной на знаниях, развитие инновационной деятельности и высокотехнологичных секторов экономики. Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, ставший одним из разработчиков социально-экономической Стратегии-2030 для Татарстана, рекомендовал обновить основные положения программы. Особенно Алексей Кудрин акцентировал внимание на необходимости развития пространственного планирования Казанской агломерации.



Ольга Плешкова