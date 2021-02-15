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Глава Зеленодольска предложил принять Стратегию развития Казанской агломерации

18:10, 15.02.2021
Глава Зеленодольска предложил принять Стратегию развития Казанской агломерации
Фото: kzn.ru

Глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев предложил принять Стратегию развития Казанской агломерации. Об этом он заявил, выступая на итоговой коллегии Министерства экономики РТ.

«Мы с экспертами и коллегами пришли к выводу, что заниматься агломерационными вопросами факультативно не получится. Нужно сформировать орган управления, разработать и принять главный документ — Стратегию социально-экономического развития агломерации, а также документы пространственного развития», — сказал Михаил Афанасьев в своем докладе.

Фото: realnoevremya.ru / Ринат Назметдинов

Афанасьев отметил, что пилотом межмуниципального взаимодействия может стать проект «Большой Зеленодольск».

Напомним, что нынешняя Стратегия-2030 была принята в 2015 году. Одними из ее приоритетов являются формирование новой эффективной экономики, основанной на знаниях, развитие инновационной деятельности и высокотехнологичных секторов экономики. Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, ставший одним из разработчиков социально-экономической Стратегии-2030 для Татарстана, рекомендовал обновить основные положения программы. Особенно Алексей Кудрин акцентировал внимание на необходимости развития пространственного планирования Казанской агломерации.

    Ольга Плешкова
    Общество Татарстан
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