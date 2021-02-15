Коммунальщики в Самаре вытащили из канализации диван, пальто и резиновую женщину

В Самаре коммунальщики обратились к жителям города с просьбой не выкидывать лишние предметы в канализацию. Из городской канализации там выудили диван, резиновую женщину, пальто с перламутровыми пуговицами и сиденье от унитаза.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Также из канализации часто вытаскивают подгузники, овощные очистки, полотенца. Если раньше проталкивали обычные нетканые салфетки и ватные палочки, то сейчас к ним прибавились защитные маски. Такой мусор вместе с жиром и волосами образует пробки, из-за которых возникают серьезные заторы, передает издание «Волга Ньюс».

Ранее в Набережных Челнах возбудили уголовное дело после падения ребенка в канализацию.

Ольга Плешкова