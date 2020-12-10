В Набережных Челнах возбудили уголовное дело после падения ребенка в канализацию

Фото: Илья Репин (архив)

По требованию прокуратуры Набережных Челнов следственные органы после падения ребенка в открытый канализационный люк возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности).

Причиной происшествия стало ненадлежащее исполнение должностных обязанностей работниками УК «Строим будущее» и компании «Прибрежный-2», в результате чего безопасность при проведении работ по очистке канализации возле подъезда 3 дома 36/7/1 не была обеспечена.

Прокуратура внесла представления в адрес руководителей компаний и поставила вопрос о дисциплинарной ответственности виновных лиц, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Помимо этого действия коммунальщиков проверят «на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

Уголовное дело взято под контроль прокуратурой.

Напомним, что в Набережных Челнах 2 декабря восьмилетний ребенок упал в канализационный люк на выходе из подъезда дома. Мальчик зацепился за край люка, ему помогли прохожие.

В момент падения ребенка никаких ограждений вокруг люка установлено не было. К моменту проверки люк закрыли.

Татьяна Демина