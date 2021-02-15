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В Казани пробки вновь достигли 9 баллов

17:28, 15.02.2021
В Казани пробки вновь достигли 9 баллов
Фото: kzn.ru

В Казани вновь активно собираются пробки. К 17.20 дорожная ситуация уже оценивается в 9 баллов, таковы данные сервиса «Яндекс.Карты».

В центре пробки наблюдаются на улицах Пушкина, Лево-Булачной, Бурхана Шахиди. Полностью стоит улица Тихомирнова с переходом в Щербаковский переулок.

В Советском районе по обе стороны пробки на улице Николая Ершова. Затруднено движение по улицам Гвардейской, Космонавтов, Патриса Лумумбы, Аделя Кутуя и Альберта Камалеева.

В Московском районе крупный затор образовался на улицах Тэцевской, Васильченко, Копылова по направлению в Авиастроительный район и к проспекту Ибрагимова. Затруднен выезд на круговую развязку Горьковского шоссе со стороны улиц Восстания и Фрунзе.

Ольга Плешкова
ОбществоАвто Татарстан
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