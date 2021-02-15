В Казани пробки вновь достигли 9 баллов
В Казани вновь активно собираются пробки. К 17.20 дорожная ситуация уже оценивается в 9 баллов, таковы данные сервиса «Яндекс.Карты».
В центре пробки наблюдаются на улицах Пушкина, Лево-Булачной, Бурхана Шахиди. Полностью стоит улица Тихомирнова с переходом в Щербаковский переулок.
В Советском районе по обе стороны пробки на улице Николая Ершова. Затруднено движение по улицам Гвардейской, Космонавтов, Патриса Лумумбы, Аделя Кутуя и Альберта Камалеева.
В Московском районе крупный затор образовался на улицах Тэцевской, Васильченко, Копылова по направлению в Авиастроительный район и к проспекту Ибрагимова. Затруднен выезд на круговую развязку Горьковского шоссе со стороны улиц Восстания и Фрунзе.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым