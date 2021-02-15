МЧС РТ: вызов пожарных на завод КАМАЗа оказался ложным

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ (архив)

В Набережных Челнах поступил ложный вызов пожарных подразделений на завод КАМАЗа. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Татарстану.

Вызов поступил в 14.05 из главного корпуса завода двигателей завода ПАО «КАМАЗ». По прибытии пожарные установили, что в главном корпусе есть небольшое задымление. Работники завода покинули здание самостоятельного, открытого огня не было. Пожарные провели разведку, признаков пожара не нашли.

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ (архив)

В 14.30 подразделениям был дан отбой, вызов ложный. Причиной задымления было проведение огневых работ на кровле корпуса.

Ранее в МЧС Татарстана рассказали, почему при вызове пожарных подразделений необходимо встречать пожарных на месте.



Ольга Плешкова