МЧС РТ: вызов пожарных на завод КАМАЗа оказался ложным
В Набережных Челнах поступил ложный вызов пожарных подразделений на завод КАМАЗа. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Татарстану.
Вызов поступил в 14.05 из главного корпуса завода двигателей завода ПАО «КАМАЗ». По прибытии пожарные установили, что в главном корпусе есть небольшое задымление. Работники завода покинули здание самостоятельного, открытого огня не было. Пожарные провели разведку, признаков пожара не нашли.
В 14.30 подразделениям был дан отбой, вызов ложный. Причиной задымления было проведение огневых работ на кровле корпуса.
Ранее в МЧС Татарстана рассказали, почему при вызове пожарных подразделений необходимо встречать пожарных на месте.
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