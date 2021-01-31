В МЧС Татарстана показали, как важно очевидцам пожара встречать спасателей — видео

В МЧС Татарстана рассказали, почему при вызове пожарных подразделений необходимо встречать пожарных на месте. Так больше шансов спасти людей.

Сотрудники республиканской службы пожаротушения вместе с подразделением Высокогорского пожарно-спасательного гарнизона провели пожарно-тактическое занятие. По легенде спецслужбы вызвал очевидец и дождался приезда пожарных. Он указал, что в здании могут находиться два человека, один из которых мужчина-инвалид, неспособный самостоятельно передвигаться.

Фото: mchs.tatarstan.ru

«Практика показывает, что зачастую гибель человека на пожаре наступает еще до прибытия пожарных подразделений, но бывают случаи, когда есть возможность спасти жизнь, если имеется конкретная информация о возможном местонахождении пострадавших», — подчеркнул подполковник внутренней службы Азат Калимуллин.

Ранее в Нижнекамске на пожаре с кровли семиэтажного здания спасли двух человек.

Ольга Плешкова